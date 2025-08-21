Воробьев обсудил с активистами подмосковного «Движения Первых» реализацию идей

В Красногорске провели заседание координационного совета при губернаторе по взаимодействию с «Движением Первых». Сейчас в региональном отделении почти 589 тыс. детей и подростков — школьники и студенты со всех уголков Московской области, а еще более 74 тыс. наставников (педагоги, родители и добровольцы, в числе которых участники спецоперации). Это самое большое отделение в РФ. За год в регионе число участников движения выросло на 200 тыс. человек.

В ходе встречи ребята рассказали главе региона о проектах, которые они реализуют в области, и участии в различных, в том числе всероссийских, мероприятиях.

Как отметил губернатор, «Движение Первых» объединяет в России и Подмосковье огромное количество ребят. В регионе около 600 тыс. активных, неравнодушных девочек и мальчиков, которые вынашивают и реализуют замыслы, мечты, делают добрые дела.

«Мне кажется, что это очень здорово, когда школьники разных возрастов знакомятся, обсуждают актуальную повестку, находятся в поиске важных инициатив. Очень рад, что мы имеем возможность встречаться, чтобы обмениваться чем-то интересным и полезным», — сказал ребятам Воробьев.

Он добавил, что власти региона видят очень большую вовлеченность школьников в деятельность — кто-то пишет стихи бойцам, рисует, сам делает поделки, а кто-то для родного города придумывает заметные мероприятия, которые объединяют людей.

«Вы генерируете идеи, предлагаете проекты. И наша задача — донести до вас, что все полезные, интересные и креативные инициативы мы поддержим. Мы — те, кто хотел бы вместе с вами эти смелые идеи реализовывать. Чем больше вы будете предлагать, тем заметнее будет движение. Кроме того, это отличная возможность самореализации», — подчеркнул Воробьев.

Цели и работа

Сегодня в школах, колледжах, учреждениях допобразования детей, вузах и молодежных центрах работает свыше 1 тыс. первичных отделений «Движения Первых», в округах создано 50 местных отделений, при которых действуют детские «Советы Первых».

«Хочу выразить благодарность губернатору за его личное участие не только в работе координационных советов, но и в прямой поддержке „Движения Первых“. С момента открытия регионального отделения ведется активная, масштабная работа», — сказала зампред правления «Движения Первых» Ксения Янова.

Она уточнила, что в регионе к движению присоединилось огромное число ребят, и актив высоко ценит усилия всей команды. Результаты этого очевидны: ребята принимают участие в федеральных, региональных и окружных проектах, проявляют инициативу и активно развиваются.

«Особое внимание мы уделяем развитию первичных отделений и „Советов Первых“, чтобы они брали пример с региональной практики. На встрече ребята рассказали о своей деятельности, достижениях и идеях. Мы сделаем все возможное, чтобы их мечты и цели стали реальностью. Для нас важно дотянуться до каждого ребенка, чтобы он ощущал заботу и поддержку, которую государство и президент оказывают нашей молодежи», — добавила Янова.

При поддержке Подмосковья активисты проводят множество мероприятий, в том числе спортивных, культурных, военно-патриотических, турслеты и многое другое. Еще ребята участвуют в различных проектах, например, в рамках акции «Доброе дело» собирают гумпомощь, плетут маскировочные сети и нашлемники для бойцов на передовой, делают окопные свечи и т. д.

«Дети являются соавторами всех наших проектов. Все, что мы делаем, нацелено на их развитие, на их безопасность, становление личности. Я горжусь нашими активистами, которые вносят большой вклад в развитие региона. Дети — это будущее Подмосковья, будущее России. И все, что они сейчас делают, как себя проявляют, дает уверенность в том, что мы идем по правильному пути», — сказала председатель реготделения «Движения Первых» Анастасия Бочарова.

Активисты

Мальчики и девочки принимают участие в различных окружных и федеральных форумах и мероприятиях. Активисты из Московской области побывали в Туле, Костроме и Ижевске. До конца года запланировано еще порядка 20 слетов и конкурсов в РФ, куда отправятся 170 ребят.

14-летняя Елизавета Суслова из Чехова в составе собственной команды вышла в финал военно-патриотической игры «Зарница 2.0». В сентябре она будет представлять Подмосковье на заключительном этапе в Волгограде.

«Я в „Движении Первых“ уже целый год, активно принимаю участие во всех проектах. Вместе со своим отрядом вышла в финал Всероссийской военно-патриотической игры „Зарница 2.0“. У каждого из нас была своя роль — командир, военкор, политрук, штурмовики, операторы БПЛА, медики, саперы. Я была политруком, отвечала за кибербезопасность. Это дешифровка различных сообщений, обнаружение проблем. Приобретенные во время подготовки знания очень пригодятся в будущем, ведь я собираюсь развиваться в ИТ-сфере. Сейчас мы активно готовимся к финалу, чуть ли не каждый день тренируемся, причем так, чтобы была взаимозаменяемость. В „Движении Первых“ реально классно. Всем советую стать его частью. Здесь каждый сможет найти себе занятие по душе», — поделилась Суслова.

Летний отдых

Осенью в оздоровительном лагере «Литвиново» прошла специальная смена для 100 активистов движения, в числе которых были и победители региональных и федеральных проектов, участники «Совета Первых», а еще дети бойцов СВО.

Этим летом «Движение Первых» совместно с «Навигаторами детства» начало проводить летние смены на базе центра военно-патриотического воспитания «Авангард» — «Юные патриоты Подмосковья» для младших школьников и «Растим патриотов России!» для старших. Более 4 тыс. ребят из 57 муниципалитетов смогли не только отдохнуть, но и пройти образовательную программу.

«В рамках оздоровительной летней кампании в каждом муниципалитете проходили „Дни Первых“. Это тематические дни, которые помогали познакомить ребят с направлениями работы нашего движения. Я принимала участие в организации и проведении этих мероприятий. Под каждую школу, каждый класс мы делали индивидуальную программу, чтобы детям действительно было интересно. Мы хорошо проводили время, организовывали разные мастер-классы, танцевали флешмобы. Это позволило охватить большое количество школьников Московской области и привлечь ребят к нашей организации», — поделилась Дарина Лизунова из Солнечногорска.

Работа с трудными подростками

Еще активисты рассказали главе области о работе с трудными подростками и вовлечении их в деятельность «Движения Первых».

«Мы работаем с ребятами в трудных жизненных ситуациях не только в течение летней кампании, но и всего учебного года. У нас есть проект „Каникулярные клубы“, который позволяет ребятам погрузиться в деятельность „Движения Первых“, познакомиться с направлениями. Сейчас с региональным „Советом Первых“ мы делаем методические разработки, чтобы специалисты на местах могли корректировать программу для ребят под их потребности, желания, исходя из того, на что есть запрос», — рассказала Олеся Черепанова из Богородского округа.

Первое подмосковное отделение начало работу в декабре 2022 года, а в начале 2025 года на базе Российского университета кооперации в Мытищах открылся региональный Дом «Движения Первых», полностью оборудованный необходимой мебелью и техникой.