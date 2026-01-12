Воробьев: обмен лучшими практиками помогает эффективнее решать задачи региона

«Известно, что ресурсов либо не хватает, либо они ограничены. У нас, слава Богу, скорее второй случай, и задача каждого человека, и участвующего в сегодняшнем совещании, и тех, кого вы объединяете, — все те цели и все те вызовы, которые перед нами стоят, реализовать. Не случайно мы регулярно проводили и дальше будем использовать практику семинаров, обучающих конференций по отраслям. Причем все чаще и чаще мы обучаем друг друга», — отметил Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что на этих семинарах представлены лучшие практики, и другие городские территории могут то, чего у них нет, перенять или, наоборот, поделиться с теми, кто находится рядом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.