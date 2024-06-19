Воробьев о благоустройстве парка в Коломне: для нас важны и форма, и содержание

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил, как идет благоустройство парка Мира в Коломне, и пообщался с местными жителями, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Парк Мира является любимым местом отдыха жителей и гостей Коломны. В 2023 году он отметил 75-летний юбилей. Обновление одного из самых больших общественных пространств города стартовало в прошлом году.

«Парк Мира — центральный и самый крупный парк в Коломне. Ранее здесь уже были частично проведены работы по благоустройству: восстановлены дорожки, высажены деревья, появилась большая детская игровая площадка. Но мы понимаем, что этого недостаточно, важно сделать единое современное пространство», — сказал Воробьев.

Он напомнил, что летом 2023 года по президентскому проекту «Формирование комфортной городской среды» в городе начали масштабную реконструкцию. Все работы важно завершить в срок — в августе.

«Но обновление парка на этом еще не завершится. Для нас важны и форма, и содержание, поэтому постараемся завести сюда представителей среднего и малого бизнеса, чтобы они подготовили насыщенную программу с аттракционами, пунктами проката, точками питания», — добавил глава региона.

В проекте благоустройства парка предусмотрено сохранение исторических элементов, среди них: входные арки, самый большой в городе фонтан с диаметром чаши свыше 35 м, танцплощадка, где проводило вечера не одно поколение местных жителей.

Ремонтные работы

«В настоящий момент полностью выполнены работы по инженерным сетям. Продолжаем работать по электросетям, реконструкции забора, входных зон, обустройству дорожек. На этой неделе готовимся к высадке новых деревьев и кустарников», — поделился начальник участка стройорганизации Владимир Рябчиков.

На сегодняшний день рабочие завершают ремонт на парковой сцене, а в скейт-парке он уже закончен. Еще к запуску готовится фонтан. Входные группы парка обновили на 60%.

Делаются пешеходные дорожки, газоны, ставят садово-парковую мебель: скамейки и навесы для отдыха. Еще планируется на всей территории зеленой зоны в 26 га обновить освещение и установить камеры видеонаблюдения.

«Я коренная жительница Коломны, живу в этом районе уже много лет. Парк Мира — это главное место для отдыха, культурных мероприятий нашего города. И мои дети выросли здесь, с колясками всегда тут гуляли. Все очень ждут открытия обновленного парка. Вот уже, например, появилась освещенная круговая дорожка для бегунов», – сказала жительница Коломны Татьяна.

Новое благоустройство

В ходе встречи с губернатором спортсмены обратились с просьбой дополнить скейт-парк, построив памп-трек. Тогда они смогут заниматься велоспортом рядом с домом. Воробьев данную идею поддержал.

«Наши ребята очень давно ждали новый скейт-парк. В Коломне такого больше нигде нет. Приходилось ездить кататься в соседние города. Мы уже сходили, посмотрели, как все устроили, очень здорово. Огромное вам спасибо», — добавил тренер по велоспорту Александр.

Кроме того, скоро в городе появится еще одно место притяжения. Этим летом откроется для посещения благоустроенная зона отдыха на берегу реки Коломенки. Это общественное пространство, которое победило на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

Около реки на общей в 5 га будут созданы пляж, площадки для отдыха и спорта. В обновленную зону для пляжного волейбола войдет четыре поля. Это будет комфортно как спортсменам, так и отдыхающим, всю площадку огородят высокой сеткой. Также проектом благоустройства набережной предусмотрена удобная автопарковка.