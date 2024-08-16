Воробьев: нужно и дальше быть внимательными к просьбам жителей Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в городском округе Дзержинский по просьбам жителей построили велотрассу. Люди позитивно восприняли ее появление. Глава региона призвал и дальше быть внимательными к желаниям горожан, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Во время встречи Воробьева с главой Дзержинского Андроником Паком поднималась тема транспорта и дорог. В этом году специалисты провели ремонт на 4 муниципальных объектах — это 2 участка на улице Садовой, а также по участку на улицах Лесная и Школьная. В следующем году расширят дороги на Ленина и Энергетиков. Что касается транспорта, Пак рассказал, что в округе действуют 9 маршрутов.

«На одном из них, который курсирует до метро "Люблино" (№ 305), в этом году появилось 5 новых автобусов большого класса. Это стало очень приятной новостью для всех пассажиров», — отметил Пак.

В свою очередь Воробьев вспомнил просьбу жителей городского округа. Они просили главу региона сделать велосипедную дорожку. В итоге новая велотрасса с тротуаром и освещением протянулась на 2,2 км вдоль улицы Энергетиков и до микрорайона Капотня в столице. По словам губернатора, люди очень позитивно отнеслись к таким преображениям.

«Поэтому нам нужно и дальше быть внимательными к просьбам жителей, чтобы осуществлять преобразования в их городах», — заявил Воробьев.

Также на встрече обсудили мероприятия по расселению горожан из аварийного жилья. В ноябре в новые квартиры заселятся жители 5 домов, находящихся на улице Святителя Николая. Еще 39 семей будут жить в более комфортных условиях. В этом году новоселье отметили уже 62 семьи.