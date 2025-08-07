Воробьев: новый корпус центра «Старт» откроют в мкр «Пригород Лесное» 1 сентября

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил готовность к открытию нового корпуса образовательного центра «Старт» имени К. Д. Ушинского в ЖК «Пригород Лесное» в Ленинском округе. За парты 1 сентября сядут 1100 школьников, в том числе 400 ребят из основного корпуса центра и 500 — из Мисайловской СОШ № 1, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Микрорайон «Пригород Лесное» активно застраивается, количество жителей заметно увеличилось. Новое здание ОЦ «Старт» им. К. Д. Ушинского разгрузит две работающие тут школы, которые не справляются с нагрузкой. Строительство нового корпуса началось весной 2023 года и уже завершилось. Здание откроет свои двери 1 сентября. Акцент в обучении будет сделан на естественно-научном и физико-математическом направлениях.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Губернатор пообщался с преподавателями и родителями ребят, пожелал им успехов в новом учебном году.

«В первую очередь я хотел бы сказать слова благодарности нашим учителям. Кроме того, что мы строим современные школы, большое значение имеет качество образования. Сейчас очень востребованы естественно-научные предметы — это и химия, и физика, и математика. Поэтому в Московской области стараемся уделять этому особое внимание», — сказал губернатор.

Он добавил, что главная задача властей — обеспечить образовательное учреждение учителями. В Подмосковье для них действует большая программа поддержки, включая компенсацию затрат за аренду жилья.

В новом корпусе будет сформировано 44 класса, в том числе специализированные. Для ребят предусмотрены программы при поддержке Фонда развития Физтех-школ (ФРФШ) и школы программирования «Алгоритмика». Также учебная организация участвует в проекте «Школа полного дня».

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

«В этом году будем запускать новое направление ИT – это разработка виртуальной реальности, работа с нейросетями. Мне кажется, эти две программы очень актуальны на сегодняшний день, потому что про те же нейросети еще года полтора назад мы ничего не знали, а сейчас начинаем активно ими пользоваться», — сказал директор образовательного центра Олег Рубцов.

В настоящий момент «Старт» укомплектован педагогами на 99%. Рубцов добавил, что подбор учителей очень важен. Планируется, что среди них будут и те, кто попал в топ-100 учителей и выпускников педагогических вузов.

В новом корпусе будут доступны: лаборатория, библиотечно-информационный центр с медиатекой и читальным залом, два спортивных и один гимнастический залы, зоны отдыха, столовая, медицинский блок. Для ребят с ОВЗ установили пандусы, расширили пешеходные пути и минимизировали перепады высоты бордюров. На прилегающей территории оборудованы футбольное поле, беговые дорожки, площадка для игры в баскетбол и волейбол, гимнастическая зона.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

В школе охвачены профориентацией все ребята с 1 по 11 классы. В прошлом году провели первый профориентационный форум. Школьники 8-9 классов смогли попробовать себя примерно в десяти различных направлениях.

«Сейчас ведем переговоры с поликлиникой и медицинским колледжем для того, чтобы ребята, еще обучаясь в школе, смогли получить первичные профессиональные навыки, а на выпуске в 11-м классе – удостоверение установленного образца о профессии», - рассказала методист, специалист по профориентации Наталья Самсонова.

Всего в Подмосковье – 847 школ. В этом году запланировано открыть еще 36 (в том числе 17 за счет инвесторов) на более 33 тыс. учебных мест. Три из них уже работают – с. Ермолино в Ленинском округе (1100 мест), п. Нагорное в Мытищах (1100), мкр. 10А в Реутове (1100). Остальные 26 школ откроют к 1 сентября, еще 7 – до конца года.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

«Московская область продолжает прирастать – и первоклашками (в этом году в школу пойдет 106 тысяч детей), и школьниками, которых у нас по-прежнему на 30-40 тысяч в год становится больше. Города развиваются, а значит должна быть новая инфраструктура, в том числе такие школы. Ключевая задача – сделать так, чтобы было достойное преподавание, специализация на естественных науках, воспитательные процессы. Все это делают наши дорогие учителя, которых мы приглашаем и очень ждем в Подмосковье», – сказал Воробьев.

Он отметил, что все открываемые новые школы стандартизированы, имеют лаборатории, классы, места для занятия спортом, комфортабельные столовые. Готовятся и прилегающие детские городки. Это очень важно, потому что часто в Подмосковье школы полного дня. Также в этом году откроется 57 школ после масштабного капремонта.