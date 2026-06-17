Воробьев: новая школа в мкр Шепчинки Подольска на 550 мест откроется в 2028 г

Здание школы № 20 возводят на улице Ватутина в мкр Шепчинки Подольска, где раньше располагался корпус 1959 года постройки. Как рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, школа откроется в 2028 году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В результате обследования решили не проводить реконструкцию здания, а снести объект и построить на том же месте новый. Губернатор в рамках рабочей поездки в горокруг Подольск проверил, как ведутся работы на стройплощадке, а еще встретился с педагогами и родителями.

«В Подмосковье реализуется большая программа строительства и капитального ремонта образовательных учреждений по президентской программе. В этом году к 1 сентября должны запустить семь новых и 48 обновленных школ», -– сказал Воробьев.

Он добавил, что в микрорайоне Шепчинки возводится новая школа на месте устаревшего здания.

«Рассчитываем, что до конца 2027 года мы ее сдадим, а откроем — в 2028-м. Это очень важный объект, который позволит разгрузить вторую смену в СОШ № 20», — подчеркнул губернатор.

Школа № 20 — большой образовательный комплекс, в него входят два школьных здания и два дошкольных отделения. Он рассчитан на 1559 детей — 1209 учеников и 350 малышей. В штате — 80 педагогов. Сейчас ребята занимаются в корпусе на улице Победы (это здание обновили в 2025 году), поэтому школа работает в две смены.

Как идет стройка

Фото - © Евгений Пронин Фото - © Евгений Пронин Фото - © Евгений Пронин

Строительная готовность объекта — свыше 13%. Монолитные работы практически закончены. На площадке работают 42 специалиста. Они проводят армирование перекрытия третьего этажа, кладку перегородок и наружных стен. До конца года в планах закончить кровельные и фасадные работы, установить окна и перейти к внутренней отделке.

Представитель подрядной организации Валерий Осипов рассказал, что сносить старое здание начали в октябре 2025 года. По его словам, на сегодняшний день монолитные работы выполнены на 98%. На следующей неделе строители приступят к кровельным работам, металлоконструкциям спортивного зала.

«Также к зиме мы закроем полностью теплый контур — запустим тепло и уже войдем в черновую отделку, прокладку внутренних инженерных сетей», — добавил Осипов.

Как уточнил собеседник, площадь новой четырехэтажной школы составляет около 10 тыс. кв. м. Здание будет больше, чем старое. Так, на первом этаже сделают обеденную зону на 200 человек, спортзал для начальной школы, на втором этаже — актовый зал на 175 человек, спортзал для основной и старшей школы, с 1 по 4 этажи — общеобразовательные кабинеты. Все работы идут по графику.

Новые удобные пространства

Фото - © Евгений Пронин Фото - © Евгений Пронин Фото - © Евгений Пронин

Новую школу в микрорайоне строят по региональной госпрограмме. В ней будут универсальные и профильные кабинеты, современные спортивные и актовый залы, медиатека, столовая и рекреации для отдыха и общения. Ребята смогут изучать китайский и итальянский языки, заниматься робототехникой, творчеством, спортом, в том числе и в секции самбо.

А сейчас в школе № 20 работают шахматный клуб, танцевальная студия и школьный театр — новый корпус даст этим направлениям более удобные пространства.

«Новая школа будет заметно отличаться от прежней. Появятся два спортивных зала — отдельно для начальной школы и для среднего и старшего звена, пищеблок полного цикла, большая библиотека и специализированные кабинеты, которых в старом здании не хватало. Все это — новые возможности для повышения качества образования, развития дополнительного образования и спорта. И дети, и родители, и педагоги с нетерпением ждут открытия», — сказала директор школы № 20 Любовь Симкина.

Педагоги рассказали губернатору, что гордятся учениками. Например, среди них есть призер заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии и лауреат конкурса «Лидеры Подмосковья». Пять одиннадцатиклассников претендуют на медаль, а в юнармейском отряде «Бригантина» занимаются около 50 ребят.

«Я училась в школе № 20 с первого класса и до выпуска, в старом здании. Сюда же поступили дети — дочь уже закончила 11 класс, а сын перешел в седьмой. Старую школу мы, конечно, очень любили, она для нас стала родной, но время идет, нынешним требованиям корпус уже не соответствовал. Поэтому новое здание мы ждем всей семьей. Очень рады, что у ребят появится современная школа», — поделилась местная жительница Екатерина Малыхина.

Современные образовательные технологии

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Евгений Пронин

Школа является региональной стажировочной площадкой по современным образовательным технологиям, а в числе учителей — победители и призеры профконкурсов («Сердце отдаю детям», «Учитель здоровья», «За нравственный подвиг учителя»).

«И новые школы, и капитально отремонтированные — это не только красота и комфорт, это еще и полное комплектование учреждений современными материалами, оборудованием для преподавания точных наук, информационных технологий», — отметил губернатор.

По его словам, с 1 сентября начинается эксперимент — «Киберурок», который требует соответствующей материальной базы.

«С 1-го по 11-й классы для школьников будут проводить уроки компьютерной грамотности и кибербезопасности. Программа разработана при поддержке профессиональной команды Сбера. Наши учителя с удовольствием учатся методике преподавания. Думаю, что это еще будет один из любимых уроков у детей. 2027 год у нас пилотный, а в 2028-м распространим проект на все школы», — подчеркнул глава региона.

Обновление образовательной инфраструктуры в Подольске

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

В округе продолжают активно обновлять образовательную инфраструктуру. К 1 сентября там планируется открыть пристройку на 580 мест к школе № 16, школу на 500 мест в деревне Борисовка (там же в 2027 году появится новый детский сад на 140 малышей). В 2028 году, помимо школы в Шепчинках, воспитанников примут СОШ на 1100 учеников в Красной Горке и детский сад на 200 воспитанников на улице Индустриальной. Кроме того, реализуется программа капремонта. После обновления открыты два детсада — при школах № 19 и 24, до конца года откроется Центр детского творчества.

1 сентября после капремонта откроется корпус школы № 21 в мкр. Ново-Сырово. Сейчас дети занимаются в основном здании на улице Быковской, обучение проводится в две смены. После ввода корпуса школа перейдет на односменный режим. Ребят ждут обновленные классы, спортзал и столовая, новая мебель, оборудование, благоустроенная территория.

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