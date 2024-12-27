Воробьев: новая детская площадка появится в деревне Шилово по просьбе жителей

В деревне Шилово Раменского округа обустроят новую детскую площадку по просьбе жителей. Откроют ее к 1 июля, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

С просьбой о новой детской площадке к губернатору обратилась Любовь Хан вместе с дочками Викторией и Алиной. Они приехали из Шилова. Обновления площадки, которая была маленькой и уже устаревшей, ждали все жители деревни, а особенно — дети.

«Площадку обязательно сделаем — новую и современную, где проводить время будет интересно малышам и детям постарше», — сообщил Воробьев в Telegram-канале.

Губернатор добавил, что на площадке установят игровой городок, качели, качалку на пружине. Также там положат резиновое покрытие.

Воробьев напомнил, что всего в этом году в Подмосковье установили 130 детских площадок, еще 573 обновили. Там заменили устаревшее оборудование на современное. План на следующий год — 744, из которых 126 модернизируют.