Воробьев назвал ветеранов ВОВ людьми мужества и стойкости

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Ветераны Великой Отечественной войны — люди мужества и стойкости, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что при встрече с ветеранами всегда испытываешь особый трепет.

«Все они защищали нашу Родину, прошли через ужасную войну. Именно поэтому истории ветеранов невозможно слушать без слез», — отметил Воробьев.

Ранее губернатор Подмосковья поздравил с 88-летием ветерана Великой Отечественной войны Клавдию Мальцеву.