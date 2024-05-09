Воробьев назвал ветеранов ВОВ людьми мужества и стойкости
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Ветераны Великой Отечественной войны — люди мужества и стойкости, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он отметил, что при встрече с ветеранами всегда испытываешь особый трепет.
«Все они защищали нашу Родину, прошли через ужасную войну. Именно поэтому истории ветеранов невозможно слушать без слез», — отметил Воробьев.
Ранее губернатор Подмосковья поздравил с 88-летием ветерана Великой Отечественной войны Клавдию Мальцеву.