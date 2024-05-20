Press TV: нет признаков жизни пассажиров вертолета президента Ирана

Фото - © Спасатели не обнаружили признаков жизни на месте крушения вертолета Раиси/Fars

сегодня в 06:25

Спасатели не обнаружили признаков жизни на месте крушения вертолета Раиси

Спасатели не обнаружили признаков жизни на месте крушения вертолета президента Ирана Ибрагима Раиси, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Press TV.

«Нет признаков жизни» после крушения вертолета президента Раиси», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что вертолет президента Ирана Раиси полностью сгорел при жесткой посадке, его пассажиры считались погибшими.

Борт Ми-171 с Раиси и делегацией потерпел крушение в воскресенье днем после возращения из Азербайджана.

Наземные поиски вертолета продолжались всю ночь и были затруднены из-за плохой погоды и гористой местности.

К месту проведения поисковой операции власти Турции отправили беспилотник Akıncı, который указал на возможные обломки вертолета президента Раиси.

Два самолета Ил-76 МЧС России вылетел и из аэропорта «Жуковский» в иранский Тебриз утром в понедельник, где произошло крушение.