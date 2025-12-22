Воробьев назвал топ-3 лучшие муниципальные команды в Подмосковье

В завершение года губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу Высшего совета, где поблагодарил все уровни власти за совместное развитие Подмосковья. По его словам, в топ-3 по развитию муниципалитетов в разных сферах деятельности вошел Щелковский округ.

«Мы отметили лучшие муниципальные команды — тех, кто добился больших результатов в различных сферах. Первое место у Щелково, на втором Истра, третью строчку поделили Подольск и Красногорск. В отдельном рейтинге ЗАТО победил Звездный городок», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Воробьев выразил благодарность президенту России Владимиру Путину, а также коллегам из федеральных и региональных структур, главам муниципалитетов, депутатскому корпусу и представителям силовых ведомств, которые слаженно работали весь год. Губернатор подчеркнул, что развитие Московской области возможно только при совместных усилиях всех участников.

В настоящее время регион насчитывает 9,1 миллиона жителей, и каждое принятое решение направлено на улучшение их повседневной жизни и решение бытовых задач. Региональные власти сосредоточились на экономическом развитии территории, которое является ключевым направлением работы. Валовой региональный продукт за пятилетний период увеличился более чем вдвое — показатель поднялся с 5 триллионов до 12 триллионов рублей.

По прогнозам текущего года, объем капиталовложений достигнет 2,1 триллиона рублей, что на 10,7% превышает предыдущие показатели. Региональное руководство работает над реализацией почти двух тысяч инвестиционных проектов, благодаря которым в перспективе появится свыше 460 тысяч новых должностей. Воробьев подчеркнул необходимость оказания содействия предпринимателям, учитывая предстоящие налоговые изменения, которые вступят в силу через два года.

После общения главы государства с гражданами в формате прямой линии, по словам Воробьева, выделились приоритетные направления для региона.

Направления для развития в Подмосковье

По словам Воробьева, транспортная инфраструктура требует особого внимания. К 2026 году планируется завершить строительство Южно-Лыткаринской автодороги, первого участка транспортной развязки на пересечении Центральной кольцевой автодороги с Дмитровским шоссе, а также модернизацию Каширского шоссе. Параллельно будет расширена программа по ремонту дорог местного значения и продолжится замена автобусов на новый подвижной состав.

В области экологии власти региона уже реализовали масштабный проект. За последние пять лет появилось 42 новых лесопарковых зоны, получивших поддержку главы государства. Планируется расширить эту программу — к 2028 году откроется дополнительно 21 такая территория.

Социальная сфера

Воробьев отметил, что медицинская инфраструктура активно развивается, но останавливаться на этом никто не собирается. Строительство крупной больницы широкого профиля в Балашихе завершится в 2028 году. Еще через два года, в 2030-м, в Мытищах начнет работать новый стационар, включающий центр для будущих мам. Особый акцент делается на развитии поликлиник и амбулаторий.

В настоящее время почти два миллиона людей преклонного возраста проживают в Московской области. Для этой категории граждан действует комплекс социальных программ: бесплатный транспорт по территории области и железнодорожное сообщение, дополнительные выплаты к государственной пенсии, услуги социального обслуживания на дому, возможность посещать центры «Активное долголетие».

Коммунальная сфера и обеспечение газом также остаются приоритетными направлениями — крупная программа по обновлению жилищно-коммунального хозяйства продолжает свою работу.

На улучшение коммунальной инфраструктуры в 2026 году планируется выделить 62 миллиарда рублей. Эти средства пойдут на модернизацию систем теплоснабжения, водоснабжения и электрических сетей. Совместно с компанией «Россети» ведется активная работа по обеспечению электричеством населенных пунктов, где проживают владельцы частных домов и дачники.

Благодаря государственной программе, инициированной президентом, газ провели к 136 тысячам домовладений, что улучшило условия жизни более 360 тысяч граждан.

СВО

Отдельным приоритетом остается поддержка военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, а также членов их семей. Власти намерены продолжать оказывать им материальную помощь, осуществлять социальные выплаты и обеспечивать программы восстановления здоровья.

«Президент четко обозначил приоритет — благополучие людей. И мы стремимся к тому, чтобы жить в нашем Подмосковье с каждым годом становилось все лучше!» — добавил Воробьев.

