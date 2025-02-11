Воробьев навестил воспитанниц детского приюта при монастыре в Сергиевом Посаде

Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил воспитанниц детского приюта-пансиона при Покровском Хотьковском женском монастыре и послушниц обители. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Первые сведения о монастыре относятся к 1308 году. В 1330-х годах здесь приняли монашество родители преподобного Сергия Радонежского — Кирилл и Мария. Глава региона посетил обитель по приглашению настоятельницы, игумении Олимпиады.

«Дорогая матушка, сестры, я всегда с большим удовольствием приезжаю сюда. Знаю, что настоятельница заботится о вас, любит. Она всегда старается решить вопросы, касающиеся тех, кто приходит в обитель, кто живет здесь, кого она воспитывает. Это вызывает очень большое уважение, — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что впервые побывал Покровском Хотьковском женском монастыре в 2014 году. Губернатор поблагодарил сестер и воспитанниц за традиционно теплые встречи, отметив, что власти Подмосковья продолжат уделять внимание монастырю.

Игумения Олимпиада рассказала, что является настоятельницей монастыря уже 33 года. В обители есть место для детей от 3-4 лет до совершеннолетия. Здесь они получают образование в школе, а после окончания школы некоторые остаются в монастыре, а некоторые начинают самостоятельную жизнь и поступают в вузы.

Первой воспитанницей приюта-пансиона при Покровском Хотьковском ставропигиальном женском монастыре была девочка из Алма-Аты, которой сейчас около 40 лет. Она окончила педагогический институт и теперь преподает здесь в церковной школе. В основном с детьми занимаются сестры, но также есть учителя из города. Девочки занимаются творчеством: поют, рисуют, посещают каток и бассейн.

Настоятельница добавила, что в преддверии новогодних праздников воспитанницы посетили губернаторскую елку. Они были в восторге от поездки и вернулись с подарками. Она поблагодарила губернатора за внимание к монастырю и отцовское отношение как к воспитанницам, так и к сестрам.

В настоящее время при монастыре работает воскресная школа, которую посещают в том числе воспитанницы приюта-пансионата. Открыта обширная библиотека духовной литературы для горожан. Кроме того, в распоряжении обители имеется собственное хозяйство, включающее кур, коров, лошадей и других животных.

В ходе разговора с губернатором 9-летняя Аня поделилась своими впечатлениями от посещения представления «Рождество в Музыколандии». По словам воспитанницы, ей очень понравилось мероприятие, которое девочка посетила вместе с другими детьми по приглашению Андрея Воробьева. Представление состоялось перед Новым годом.

В 2024 году Губернаторскую елку посетили 24 тыс. детей со всей Московской области. Мероприятия проводится для детей участников СВО и ребят в трудной жизненной ситуации.