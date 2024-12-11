Воробьев наградил призеров премии «Золотой пиксель» в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил Дениса Кулагу в номинации лучший военный корреспондент премии «Золотой пиксель» и Станислава Бернвальда в номинации «Лучший репортаж с передовой», передает корреспондент РИАМО.

«Мы всегда предаем очень большое значение информационному сопровождению, так жизнь в Подмосковье, как и в нашей стране бурлит. В разные годыу человека всегда есть разные вызовы, горести, радости и тревоги и очень важно чтобы мы находили общий язык. <...> Сейчас в XXI веке все происходит онлайн. Во многом ваша роль, тех кто увлекается этими профессиями. Мы очень ценим, когда вы работаете честно и открыто, с пользой, чтобы власти работали над решением проблем и обращали внимание на те моменты когда надо приложить усилие», - сказал Андрей Воробьев.

Он добавил, что с 2022 года отдельное внимание уделяется военной журналистике. Профессии, связанной с риском и отвагой. Своей работой военные корреспонденты вдохновляют бойцов на передовой.

Губернатор Московской области наградил премию Дениса Кулагу в номинации лучший военный корреспондент премии «Золотой пиксель». Он освещал боевую работу казачьей бригады «Терек». Исполняя профессиональный долг, военкор получил серьезные раны, но несмотря на это вернулся к работе.

За лучший репортаж с передовой награду из рук губернатора получил Станислав Бернвальд. Он освещал доставку гуманитарной помощи от Московской области, а также работал в командировках в Донбассе и Курске.

Руководитель спортивно-патриотического клуба «Ярополк» Илья Шадриков стал победителем премии «Золотой пиксель» в номинации «Лучший социальный проект». На тренировках участники проекта осваивают навыки начальной военной подготовки. Выпускниками клуба стали более 2,5 тыс. человек.

Премия «Золотой пиксель» вручается за достижения в области журналистики и блогинга среди авторов из Московской области.