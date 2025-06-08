Воробьев наградил подмосковных соцработников в их профессиональный день

8 июня в России отмечается День социального работника. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с министром юстиции РФ Константином Чуйченко поздравил региональных специалистов с профессиональным праздником, а также наградил их, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

«Наш президент (Владимир Путин — ред.) всегда говорит, что важно проявлять заботу, внимание людям, которые в этом нуждаются. Здесь, в зале, находятся те, кто каждый день взаимодействуют с такими людьми, понимают, насколько важна эмпатия, желание найти способ помочь. Я считаю, что наша соцслужба всегда отличалась особенной душой. Вот взять детские дома — когда-то у нас их было порядка 40, а сейчас вместо них — семейные центры. И готовят семьи, которые принимают к себе детей, социальные работники. Хочу сказать за это слова благодарности тем, кто всю свою жизнь работает с добрым сердцем и большой отзывчивостью», — сказал Воробьев.

Губернатор Подмосковья также поблагодарил Чуйченко за присутствие на праздничном мероприятии и подчеркнул важность программ, которые Московская область реализует совместно.

«Очень приятно, что мы никогда не испытываем каких-либо препятствий, неудобств, а видим партнерство. Рад также приветствовать Владыку Павла — вы и все священники делаете важную работу, это тоже служение, и, безусловно, ваша роль очень заметна в Подмосковье», — добавил Воробьев.

О празднике

Фото - © Евгений Пронин Фото - © Евгений Пронин Фото - © Евгений Пронин Фото - © Евгений Пронин

Президент России Владимир Путин в 2000 году издал указ, согласно которому 8 июня ежегодно стали праздновать День социального работника. В настоящее время в этой сфере в Московской области работает более 14 тысяч человек, в том числе сиделки, реабилитологи, психологи и соцкоординаторы госфонда «Защитники Отечества».

Сотрудники социальной сферы помогают в том числе с бытовыми вопросами людям с инвалидностью, а также пенсионерам, детям, бойцам СВО и их семьям. Всего в Подмосковье социальную помощь получают более 3 млн человек.

Чуйченко, в свою очередь, подчеркнул, что в Московской области работают квалифицированные сотрудники соцслужб, после чего лучшим из них вручил ведомственные награды.

«Хотел бы от всего сердца поздравить вас с этим большим праздником. В центре вашего внимания всегда стоит самое главное – это человек с его проблемами, заботами, трудностями. И хочу сказать, что вы здорово справляетесь с этой работой», — подчеркнул Чуйченко.

Министр юстиции РФ отметил, что соцработники в том числе влияют на укрепление семейных ценностей в стране. На данный момент, по его словам, в Подмосковье создано 70 выездных площадок, где влюбленные могут узаконить свои отношения.

«И мне кажется, это очень важно в нынешних условиях, когда необходимо защищать наши традиционные семейные ценности. Люди, которые вступают в брак, должны понимать важность этого события», — подчеркнул Чуйченко.

Митрополит Крутицкий и Коломенский Павел в праздничный день обратил внимание на то, что деятельность соцработников является своего рода служением.

«Вас даже нельзя назвать «социальные работники» — вы служащие, потому что не работаете, а служите людям. Мне хочется пожелать, чтобы это служение проходило во славу Божию и на радость тем, кто нуждается в вашей помощи. И пусть эта радость пребывает всегда в ваших сердцах», — сказал он.

О награждении

Фото - © Евгений Пронин Фото - © Евгений Пронин Фото - © Евгений Пронин Фото - © Евгений Пронин

В ходе торжественного мероприятия звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Московской области» получила замначальника управления соцзащиты населения по городскому округу Коломна Ирина Графова, которая более 20 лет оказывает помощь всем, кто в ней нуждается. Она успела поработать в том числе с жителями новых регионов России, а также с семьями погибших бойцов СВО.

«У нас была семья, которая изначально обратилась за оказанием государственной социальной помощи, но когда мы более подробно с ней познакомились, выяснилось, что эта семья еще и многодетная, а папа у них – в зоне специальной военной операции. В итоге мы подключили депутатов Московской областной думы, наших друзей, спонсоров – семье была оказана материальная помощь, в их частном доме, который был совсем стареньким, сделали ремонт, провели электричество, установили газовое оборудование», - рассказала Графова.

Аналогичное звание присвоили педагогу дополнительного образования Семейного центра «Преображение» из Егорьевска Наталье Климовой. Около 25 лет она помогает детям, попавшим в трудные жизненные обстоятельства. Ее подопечными уже были не только несовершеннолетние из Подмосковья, но и дети из Курской области, а также Донецкой Народной Республики.

Климова стала основателем клуба на базе центра, в который входят более 200 детей, в том числе из многодетных и малообеспеченных семей. Она помогает в игровой форме развивать мышление и логику у подрастающего поколения.

«Я работаю по программе дошкольного образования Вераксы, но стараюсь ее дополнить, разнообразить и подстроить под своих воспитанников так, чтобы, когда они пришли на учебу, у них были необходимые первичные знания – они могли писать, считать. Свои занятия строю в основном в игровой форме, потому что ребяток мне надо как-то завлечь. Важно, чтобы они получали удовольствие. У меня есть много разнообразных дидактических игр и наглядного материала. Вот у нас есть девочка Вика, которая, когда пришла, не могла вообще читать. Я ей объяснила, как по букварю Надежды Жуковой правильно складывать буквы в слоги, она все это поняла, и процесс чтения у нее пошел очень хорошо», - рассказала Климова.

Фото - © Евгений Пронин Фото - © Евгений Пронин Фото - © Евгений Пронин Фото - © Евгений Пронин Фото - © Евгений Пронин Фото - © Евгений Пронин Фото - © Евгений Пронин

Почетную грамоту губернатора Подмосковья получила Анна Фомина – сотрудник центра «Ясенки» и имени Мещерякова, которая стала автором методик и программ по реабилитации, направленных на участников СВО.

«Я врач, работала сначала в Филимонковском детском доме, а потом начала в центрах реабилитации. Считаю, что это мое призвание – не просто лечить, а оказывать социальную, медицинскую поддержку тем, кто в этом нуждается. Все специалисты центров им. Мещерякова и «Ясенокх» работают с большой отдачей, энтузиазмом. Каждый из бойцов, прошедших реабилитацию, остается навсегда в сердце», - отметила заместитель директора центра им. А.И. Мещерякова Фомина.

Фомина также поделилась примером, когда соцработа стала делом жизни для ветерана СВО. Боец получил тяжелое ранение и стал инвалидом первой группы. А когда пришел в «Ясенки», понял, что может оказывать помощь другим людям. Он прошел обучение и стал специалистом по социальной работе.

«А когда открылся центр имени Мещерякова, то наладил там экспериментальное производство жгутов. Предприниматели помогли ему запустить цех и в Люберцах, он принимает туда на работу ветеранов и инвалидов спецоперации», - добавила Фомина.

Благодарность губернатора Московской области получила заведующая отделением срочного социального обслуживания комплексного центра «Одинцовский» Альбина Халимбаева. Она тоже работает с семьями бойцов СВО в рамках соцпроекта «Мы рядом». Халимбаева работает с людьми, которые получили инвалидность в ходе стечения обстоятельств. Также она заботится о детях, получивших паллиативный статус.

Благодарность губернатора Подмосковья объявили в том числе специалисту по соцработе Светлане Тикуновой и психологу комплексного центра «Орехово-Зуевский» Наталье Билыч. Обе женщины работают с детьми, имеющими особенности в развитии, а также с пенсионерами. Вместе с подопечными они также собирают гуманитарную помощь «за ленту».