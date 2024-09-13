Воробьев наградил лучших сотрудников МФЦ к 15-летию центров в Подмосковье

14 сентября в Московской области отметят не только День сотрудника многофункциональных центров, но и 15-летие с момента открытия первого офиса МФЦ, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Глава региона в пятницу поздравил и наградил специалистов МФЦ на форуме в честь юбилея центров. Так, почетную грамоту получила директор Орехово-Зуевского МФЦ Елена Журина.

«Елена Леонидовна руководит центром уже 8 лет, награждена различными медалями и благодарностями за хорошую работу. Офис МФЦ в Орехово-Зуеве на протяжении 5 лет входит в десятку рейтинга эффективности деятельности МФЦ региона, а в 2022 году занял 2 место в голосовании среди жителей, как один из лучших», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Еще губернатор передал благодарности сотрудникам областных МФЦ Светлане Плавецкой, Дмитрию Симонову, Елене Усановой и Ирине Чининой.

«Начиналось все с офиса в Балашихе, в котором работали 35 человек. Сегодня МФЦ Подмосковья — это 244 отделения, более 6 тыс. сотрудников, 383 услуги», — рассказал Воробьев.

Он выразил слова благодарности всем специалистам подмосковных МФЦ. Они, по словам губернатора, делают госуслуги доступными и понятными для каждого.

«Пусть ваши дни будут наполнены хорошим настроением, а очереди всегда будут короткими», — заключил Воробьев.