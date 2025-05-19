Воробьев: началось благоустройство объектов-победителей всероссийского конкурса

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе началось благоустройство объектов, которые в 2024 году победили во Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Старт конкурсу 7 лет назад в Коломне дал президент России Владимир Путин. За это время Подмосковье одержало 46 побед и реализовало 37 проектов по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В этот раз в регионе благоустроят новые объекты и территории.

«Приведем в порядок визитную карточку Ликино-Дулева — парк „ЛиАЗ“. Здесь будет несколько тематических зон, а основой концепции — внешний вид автобуса ЛиАЗ-677 „Луноход“. Создадим книжный двор с кинотеатром, коворкинг, площадки для игр и спорта, мостики, площадку для выгула собак. Для детей — игровая площадка, зона для рисования и школьный амфитеатр», — написал Воробьев в Telegram-канале.

Победителем конкурса стала и Центральная площадь в Истре. Здесь появятся места отдыха — качели, навесы со скамейками, велопарковка, установят мультимедийные стенды с информацией о событиях и культуре города.

«Сквер „Блюдечко“ в Коломне завершим в следующем году. Здесь появится фруктовый сад, смотровая, арт-объекты в стилистике Коломенского кремля, литературная беседка и чайный павильон. На Молодежной площади в Наро-Фоминске реконструируем фонтан. Построим амфитеатр, зоны для отдыха, монумент памяти и детскую площадку. Создадим аллею любви и сад влюбленных», — перечислил глава региона.

Новый облик появится и у набережной «Северные пруды» в Сергиевом Посаде. Здесь будет прогулочная зона, теннисные столы, тренажеры, турники, места для отдыха и йоги. В том числе для детей появится площадка с оптическими иллюзиями «Калейдоскоп».

«Проспект Победы в Ступине станет прогулочной зоной и свяжет северные бульвары с главной площадью на юге города. Акцент сделаем на историческом и культурном наследии. Изюминкой станет фонтан, вдохновленный тем, что корпус первого искусственного спутника Земли изготовлен в Ступине», — отметил губернатор.

Он также подчеркнул, что работы по благоустройству уже начались. Их завершат в следующем году.