Воробьев лично проверил ход строительства комплекса «Полет» перед его открытием

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев лично проверил, как идет финальный этап строительства воспитательно-образовательного комплекса «Полет» в Красногорске. Его введут в эксплуатацию раньше запланированного срока, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Территориально здание комплекса «Полет» занимает выгодное положение на берегу Москвы-реки. В состав объекта входят школа на 1500 учащихся и детский сад, рассчитанный на 200 детей.

«Середина лета, а значит, в самом разгаре подготовка всех наших школ к новому учебному году. Это и ремонт, и строительство новых объектов, которые мы должны открыть 1 сентября. Один из самых крупных образовательных комплексов возводим в Павшинской пойме Красногорска», — сказал Воробьев.

По его словам, комплекс откроется на год раньше запланированного срока: уже этой осенью „Полет“ примет ребят.

«Мы были на объекте полгода назад, сегодня комплекс готов на 90%. Формируется и команда педагогов школы — из 111 учителей подобрано 96. Среди них кандидаты наук, мастера спорта и КМС, наставники 100-балльников по математике, русскому языку, истории, финалисты региональных этапов конкурса „Учитель года“. Набор специалистов продолжаем», — добавил губернатор.

Запуск работы воспитательно-образовательного комплекса очень ждут местные жители. Он существенно облегчит жизнь горожан, воспитывающих детей.