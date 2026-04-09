Воробьев: КЦ «Октябрь» капитально ремонтируют в Электростали по запросам жителей

К концу 2026 года в Электростали собираются закончить капремонт культурного центра «Октябрь». Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что работы проводятся, поскольку был соответствующий запрос жителей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В КЦ «Октябрь» работают 13 кружков и коллективов. В том числе танцевальная команда «Силуэт», цирковая труппа «Дружба», а также театральная мастерская под названием «Начало».

Каждый год в культурном центре организовывали около 200 мероприятий, на них ходили 70 тыс. человек.

Культурный центр возвели в 1963 году. Капитальный ремонт с того времени в нем не делали, поэтому КЦ нужно было обновление.

В 2024-м здесь начался комплексный капремонт. Закончить его собираются в декабре.

Воробьев проверил ход работ, также он поговорил с работниками КЦ «Октябрь».

«Прежде всего хочу поблагодарить преподавателей — активных и неравнодушных людей. То, что мы здесь проводим — это не просто капитальный ремонт, это масштабная реконструкция. Я очень надеюсь, что каждый уголок этого обновленного здания будет жить. Мы видели запрос жителей, знаем, что это место для города знаковое. Поэтому и приняли решение о реконструкции КЦ. Очень надеюсь, что строители не подведут и здесь все будет достойно и красиво. «Октябрь» — не первый и не последний объект в Электростали, который мы модернизируем», — заявил губернатор.

