Воробьев: количество парков и лесопарков в Подмосковье выросло в 9 раз за 9 лет

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние девять лет количество парков и лесопарков в регионе увеличилось в 9 раз. Сейчас их уже 216, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

«Мы уделяем большое внимание развитию парков в Подмосковье. Видим, что с каждым годом посещаемость растет, поэтому стараемся делать их комфортными, и, конечно же, создавать новые», — сказал Воробьев.

Так, в Люберцах после благоустройства открыли парк «Дружба» с пешеходным мостом через озеро Черное. До конца осени откроют еще три лесопарка — в Мытищах, Люберцах и Орехово-Зуевском округах.

Общая площадь парка «Дружба» — более 41 га, из которых 23 га занимает озеро Черное. Остальная часть — прибрежная зона, благоустройство которой велось Москвой и Подмосковьем с 2024 года. Возведенный через озеро новый пешеходный мост связал микрорайон Зенино и столичную Некрасовку.

В парке уложили новое покрытие, а склоны укрепили с помощью габионов. Вдоль берега проложили экотропу протяженностью 670 метров. На всей территории растут деревья и кустарники. По периметру оборудовали современную систему освещения, установили видеокамеры «Безопасный регион».

«Раньше здесь была болотистая местность, повсюду заросли. Но за последние 1,5-2 года на озере Черное провели очень большую работу по благоустройству — сделали дорожки, газон, большой мост. Мы очень рады, что у нас появилось место, где можно комфортно гулять с детьми», — отметила местная жительница Дарья Синакевич.

В парке есть воркаут-зона, скейтпарк, теннисные корты, шахматные столы, а также универсальная спортивная площадка, где можно играть в футбол, баскетбол, волейбол, тихую зону со скамейками, перголами. Пространство оборудовано смотровыми площадками с панорамными видами на озеро.

«Очень хорошо здесь все благоустроили, теперь есть, где гулять круглый год. Раньше это можно было делать до тех пор, пока не начинались дожди, потому что все вокруг водой заливало. Мост очень впечатляет, особенно ночью — у него красивая подсветка. А благодаря экотропе, нам теперь стало быстрее добираться до м. „Некрасовка“ — она начинается прямо от домов и идет к самому метро», — сказал местный житель Владислав Домошенков.

На территории «Дружбы» разместили шесть амфитеатров, где можно проводить концерты, театральные представления, кинопоказы и мастер-классы. Они оборудованы всем необходимым, в том числе удобными местами для зрителей и современными сценическими площадками.

Детям доступен современный игровой комплекс с безопасными игровыми конструкциями, разнообразными развивающими и развлекательными элементами. На территории парка разместили также комнату матери и ребенка.

«Особенно они (дети — ред.) любят проводить время на игровой площадке, где установили хорошие качели, разные горки и много всего другого. И очень хорошо, что во всем парке сделали освещение — вечером здесь безопасно», — добавила жительница Гульнара Гибадуллина.

