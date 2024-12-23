Воробьев: IT-школа появится в Одинцовском городском округе

сегодня в 14:00

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья сказал, что в Одинцовском городском округе планируется создать школу, подготавливающую IT-специалистов.

«Мы подобрали место в Одинцовском городском округе, там порядка 10 га. Мы хотим реализовать масштабный проект, который позволит готовить ребят, которые дружат с микроэлектроникой, кодированием», — сказал Воробьев.

Этот опыт власти хотят реализовать совместно со школой № 21 в Подмосковье, которая находится в Раменском.

«Такой запрос есть, и я не сомневаюсь, что ребята получат лучшие знания», — заключил Воробьев.