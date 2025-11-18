Воробьев и Забатурин открыли новое здание Солнечногорской городской прокуратуры

Работы по строительству объекта были завершены на несколько месяцев раньше срока. Площадь нового двухэтажного здания — более 1 тыс. кв. м. Оно почти два раза больше, чем старое, построенное 40 лет назад.

«Московская область — большой, растущий регион. Здесь огромная хозяйственная, экономическая повестка. И все ветви власти работают, дополняя друг друга. Служба прокуратуры играет очень важную роль в этой системе. Она разбирается в самых разных сферах — это и ЖКХ, и нестационарная торговля, и другие серьезные вопросы. Должен сказать, что вся команда отраслевиков регулярно проводит с прокуратурой различные обсуждения того или иного нормативного акта, потому что для нас это важно — он должен подтвердить свою законность, при этом достигать поставленных целей», — сказал Воробьев во время общения с сотрудниками Солнечногорской городской прокуратуры.

Он добавил, что теперь в Солнечногорске есть современное комфортное здание прокуратуры. Губернатор поблагодарил сотрудников за работу и подчеркнул важность взаимодействия и сотрудничества.

В новом здании прокуратуры просторные светлые кабинеты с современным оборудованием, зал заседаний, помещение для работы с секретными документами, отдельная комната приема граждан и архив. Территория благоустроена, есть парковка, в том числе для маломобильных граждан.

Объект строился чуть более года. Сергей Забатурин отметил, что его возведение стало прекрасным проявлением партнерства и сотрудничества с правительством Московской области. Он поблагодарил губернатора за вовлеченность. Забатурин назвал задачу создания комфортных условий для размещения прокурорских работников очень важной.

«Чуть более года строилось новое здание – современное, светлое, где прокурорским работникам будет спокойно (насколько это возможно в силу нашей профессии) и эффективно работать. Убежден, что в таких условиях повышается и культура профессиональной деятельности. Коллеги из Солнечногорской городской прокуратуры безусловно и дальше будут эффективно защищать права и интересы наших граждан, отстаивать законные интересы нашего государства», — сказал он.

На работу в новое здание перешел помощник солнечногорского городского прокурора Кирилл Зобнин. В 2020 году он заключил контракт с прокуратурой Московской области на целевое обучение, и теперь, закончив университет, работает в Солнечногорске. Проходил здесь практику, успел себя зарекомендовать.

«Со старым зданием даже сравнивать нечего – оно находилось в жилом доме, было неудобно работать с гражданами, не было доступной среды. А сейчас созданы все условия: комната приема граждан, комфортная зона для ожидания дежурного помощника прокурора. Раньше два помощника сидели в одном кабинете, принимать граждан зачастую приходилось сразу вдвоем. А теперь у меня свой просторный, большой кабинет», — сказал он.

Сотрудничество с прокуратурой

Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова

Прокурорский корпус Подмосковья занимается многими делами, которые требуют постоянного внимания: от контроля за строительством соцобъектов до модернизации ЖКХ, теплоснабжения, электросетей, расселения аварийного жилья. Оказывает поддержку в вопросах, касающихся, например, возвращения в муниципальную собственность котельных и коммунальных сетей, где из-за плачевного состояния часто были аварии; миграционной политики; ликвидации незаконных объектов торговли и т. д.

Одним из ключевых направлений совместной работы остается оказание помощи участникам СВО и их семьям. Сотрудниками прокуратуры осуществляется контроль выплат единовременной матпомощи военнослужащим и социальных гарантий для их семей. Решаются вопросы медицинской помощи, реабилитации, трудоустройства и пр. совместно с представителями военной прокуратуры, региональными и муниципальными властями, а также с подмосковным филиалом госфонда «Защитники Отечества».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.