Воробьев: Филипп Науменко всю жизнь проработал на земле и делал свою работу достойно

Глава подмосковного Реутова Филипп Науменко ранее скончался после ДТП. Об этом сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов. Науменко попал в дорожно-транспортное происшествие в Нижнем Новгороде. В результате аварии он получил серьезные травмы и был экстренно госпитализирован в отделение реанимации. Врачи не смогли его спасти.

«Сегодня, прежде чем начать наше традиционное совещание, я хочу сказать, что сегодня утром в Реутове идет панихида. Вы знаете, что ушел из жизни глава города Реутов. 28 декабря ему должно было исполниться 40 лет. Филипп Анатольевич Науменко добросовестный глава, который всю свою жизнь проработал на земле, начинал в Московской областной думе, затем в Балашихе, затем возглавлял город. Делал свою работу достойно, как вы знаете, по всем показателям. <…> Всегда достойно выполнял возложенные на главу муниципалитета обязательства», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Губернатор призвал почтить память Науменко минутой молчания.

