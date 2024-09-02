Воробьев: два дошкольных отделения открыли при образовательном центре «Полет»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии двух дошкольных отделений при образовательном центре «Полет». По проекту «Предшкола» ребята здесь будут учиться в игровой, интерактивной форме с акцентом на математику и инженерно-технический профиль.

«Еще открыли два дошкольных отделения: на 120 мест при основном здании и на 155 мест в ЖК „Спутник“», — сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

Кроме того, дошкольники будут заниматься речевым развитием и творчеством.

В дошкольном отделении функционирует 9 групп, каждая из них оборудована проектором и экраном. Кроме того, там есть залы для музыкальных и физкультурных занятий.

Всего в «Полете» было сформировано 11 первых и 16 профильных классов: 5 медиаклассов с упором на английский язык, 9 математических, предпринимательский и технологический (инженеры и IT).