Воробьев: дети, не знающие русского языка, не смогут обучаться в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время совещания с руководителями министерств региона и главами муниципалитетов заявил, что дети, не владеющие русским языком, не смогут получать образование в Подмосковье.

«Есть еще одна важная тема, по которой к нам обращаются жители. Это все, что касается очень внимательного подхода к детям, которые идут в школы, но не говорят и не пишут по-русски. Здесь соответствующее решение в нашей стране и в Подмосковье мы предусмотрели», — сообщил Воробьев.

«С 1 апреля меняются федеральные правила приема в школы детей иностранных граждан. Совместно с ГУРБ (Главное управление региональной безопасности — ред.) и МВД будет проводиться проверка законности пребывания семьи иностранных граждан на территории Московской области, а также и наличие необходимых документов», — сказала Ингрид Пильдес в ходе совещания.

Она добавила, что при соблюдении этих требований дети иностранцев будут допущены к тестированию на знание русского языка и при наличии свободных мест в образовательном учреждении они будут зачислены в школу.