Воробьев: брошенная в аэропорту Антальи девочка обрела семью в Подмосковье

Брошенная в октябре 2024 года в туалете аэропорта Антальи девочка вернулась в Россию. Она обрела любящую семью в Павловском Посаде, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Семимесячную малышку зовут Николь. Россиянка родила ее в аэропорту в Анталье и бросила. К счастью, малышку нашли, ей оказали необходимую помощь.

Николь сначала находилась в турецкой больнице, затем ее поместили в Турецкий дом ребенка. Все это время российская сторона договаривалась о том, чтобы вернуть малышку в РФ.

«Спасибо каждому, кто помогал Николь как можно скорее вернуться на Родину — МИД России, Минпросвещения России, Уполномоченному при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и всем профильным ведомствам», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Накануне девочка вместе с приемной мамой Марией Макаровой прибыла в Павловский Посад. Она будет воспитываться в семье, где уже есть приемный ребенок.

Губернатор напомнил, что Подмосковье отказалось от детских домов несколько лет назад. Все дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуацию, находятся в приемных или «гостевых» семьях. Там они воспитываются временно, пока подмосковные службы помогают родной семье решить трудности.

В регионе также есть онлайн-запись в школу приемных родителей. Записаться на подготовительные курсы можно через региональный портал госуслуг.

По словам Воробьева, всего в Подмосковье порядка 500 гостевых семей и более 15 тыс. приемных родителей. Они воспитывают свыше 21 тыс. детей-сирот.