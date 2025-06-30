Воробьев: более 2,4 тыс человек подали заявки на программу «Герои Подмосковья»

Более 2,4 тыс. человек подали заявки на участие в региональной образовательной программе «Герои Подмосковья». Общественный совет под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева утвердил список участников и их наставников, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Герои Подмосковья» являются продолжением программы «Время Героев», которая реализуется в России с марта 2024 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Основная задача — подготовка высококвалифицированных, компетентных специалистов из участников СВО для дальнейшей работы в государственных и муниципальных структурах, а также в государственных компаниях.

«Первая образовательная программа „Время Героев“, которая запущена на федеральном уровне, была успешной, масштабной. Ее идеологом был наш президент. Цель этого большого проекта — сделать так, чтобы ребята, которые обладают званиями, регалиями, могли реализовать себя не только на передовой, но и на гражданке. Сейчас подобная программа есть в каждом регионе, в том числе в Московской области», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что региональная программа «Герои Подмосковья» является одной из самых заметных в стране. Общественному совету важно оказать максимальное содействие военнослужащим, которые проявили себя и вернулись с передовой. Участники СВО должны получить шанс и возможность осуществить свою мечту и найти себя в разных отраслях.

По словам главы региона, важнейшую роль в программе играет наставничество. Регион готов готов осуществлять и сопровождать эту работу, однако во многом миссия наставника зависит от участника и его желания учиться.

На участие в региональной программе поступило свыше 2400 заявок, из них 2000 от жителей Подмосковье и 456 — из 69 российских регионов. Претенденты должны быть участниками СВО, иметь высшее образование и опыт в управлении, заполнить анкету, написать эссе и пройти тестирование. Успешные участники приглашены на собеседование с кадровыми аналитиками и представителями власти.

В понедельник состоялось заседание Общественного совета под председательством Воробьева. В его состав входят 4 Героя России, олимпийский чемпион, космонавт, представители религиозных организаций, военные корреспонденты, офицеры специальных подразделений, депутаты Госдумы и другие.

В ходе заседания были утверждены 70 участников региональной программы, которые готовы приступить к годовому обучению. Все участники имеют боевые заслуги и госнаграды, полученные в ходе проведения СВО. Еще 30 военнослужащих, которые на данный момент выполняют боевые задачи в зоне спецоперации, попали в резерв для отложенного обучения.

Также в рамках заседания Общественный совет утвердил наставников из числа членов правительства Московской области, руководителей муниципальных образований, депутатов Госдумы и Мособлдумы, которых закрепили за каждым участником.

Очно-заочное годовое обучение, программа которого разработана совместно с ВШГУ РАНХиГС, стартует в сентябре. Для участников подготовлено 4 очных модуля на базе мастерской управления «Сенеж»: «Государственная политика и система госуправления», «Экономика и финансы», «Региональное и муниципальное управление», «Современные технологии управления».

После этого участники пройдут стажировку у своих наставников, выполняя практические задания. Они смогут попробовать свои силы в различных направлениях, получить необходимые навыки и знания. Стажеры изучат нормативно-правовую базу и принципы управления регионом, включая такие аспекты, как проактивность, цифровизация и другие.

Участники будут вести индивидуальные дневники, а наставники — оценивать их работу, корректировать карьерный путь и отчитывать организаторам. По окончании курса участники представляют свои достижения. Лучшим предлагают трудоустройство или включение в кадровый резерв.