Воробьев: благоустройство Советской площади поможет сохранить исторический облик

При благоустройстве Советской площади в Дмитрове планируется сохранить исторический облик места. Место должно быть комфортным и современным, сообщает губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В настоящее время специалисты уже проложили пешеходные и велодорожки, расширили тротуары, положили нескользящую плитку, сделали парковку, зоны отдыха. Также уже реконструировали фонтан.

«Еще до революции на площади устраивали ярмарки и народные гуляния, позднее здесь расположились магазины, чайные, мастерские. До 2000-го года через Советскую площадь проходила проезжая часть, но для удобства ее превратили в пешеходную, чтобы жители могли здесь гулять, проводить время с близкими», — сообщил Воробьев.

На следующем этапе планируется благоустройство со стороны улиц Кропоткина и Загорская. Также будет благоустроено культурное наследие — вал. Работы начнутся в следующем году.