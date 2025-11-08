Воробьев: 60 студентов представляют Подмосковье на СПО-фестивале в Кибердоме

В Кибердоме 8 ноября проходит мероприятие для учащихся средних специальных учебных заведений — киберфестиваль, представляющий собой практические занятия по обеспечению защиты реально существующих объектов. Московскую область на СПО-фестивале представляют 60 студентов, об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«От Подмосковья здесь 60 участников из 8 учебных заведений — Физтех-колледжа из Долгопрудного, Ногинского, Раменского, Подольского колледжей, „Энергии“ из Реутова, „Московии“ из Домодедово, Ступинского техникума и колледжа „Коломна“. Ребята отрабатывают реальные сценарии защиты цифровой инфраструктуры: транспорта, здравоохранения, банковской сферы», — рассказал Воробьев.

Губернатор поблагодарил организаторов мероприятия за важную инициативу, а также отметил, что за последние пару лет «Кибердом» превратился в ключевую площадку для тех, кто стремится к созданию эффективной кибербезопасности в будущем.

По словам Воробьева, ускорение цифровых процессов затрагивает все сферы, начиная от государственных сервисов и заканчивая жилищно-коммунальным хозяйством, однако это увеличивает и незащищенность. Только за первые три квартала 2025 года российские ресурсы подверглись 560 тысячам DDoS-атак.

В Московской области с 2023 года работает система выявления слабых мест более чем для 1 тысячи официальных онлайн-ресурсов. За прошедший год было предотвращено около 450 тысяч кибератак и нейтрализовано 600 DDoS-попыток, направленных на региональную ИТ-инфраструктуру.

Воробьев отметил, что для эффективной борьбы с угрозами необходимы не просто квалифицированные кадры, а профессионалы, для которых кибербезопасность является неотъемлемой частью их мировоззрения. В Подмосковье этому обучают в колледжах, специализированных ИТ-классах, а также в «IT-кубах», которых на данный момент насчитывается уже пять: в Подольске, Клину, Ленинском округе, Электростали и Химках.

