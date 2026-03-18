Воробьев: 4 команды из Подмосковья вышли в финал конкурса «Это у нас семейное»

Четыре команды из Подмосковья вышли в финал конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей», сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В этом году он стал частью нацпроекта „Семья“. И наши участники доказывают: крепкая семья — опора страны. Поздравляю наши команды и желаю удачи! Вы уже победители», — написал Воробьев в мессенджере Max.

Он подчеркнул, что в полуфинал, который проходил в течение четырех дней в столичном Гостином дворе, приняли участие 344 команды из РФ и Казахстана. По итогам этапа победителями стали 65 семей, в том числе и представители Подмосковья.

Губернатор отметил, что в финал прошли семья Абраамян, Курдюмовых, Рыцарских из Егорьевска и Луховиц; семья Богдановых, Павленко из Истры; семья Гученко из Люберец и Москвы, а также семья Купцовых и Белоножкиных из Долгопрудного.

Воробьев добавил, что финал конкурса «Это у нас семейное» пройдет 5–8 июля 2026 года в Москве.

