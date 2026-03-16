65 семей победили в самом массовом полуфинале конкурса «Это у нас семейное»

В Москве завершился полуфинал конкурса «Это у нас семейное», который проводит президентская платформа «Россия — страна возможностей». Участники представляли Центральный федеральный округ. Победителями стали 65 семей из 18 российских регионов, об этом сообщили в пресс-службе конкурса.

Конкурсантам пришлось показать свои способности в творчестве, спорте и интеллектуальных состязаниях. Семьи доказали, что умеют работать вместе и поддерживать друг друга.

Всех победителей ждут поездки по достопримечательностям России. Кроме того, полуфиналисты поборются за главные награды — сертификаты на покупку или улучшение жилья. Всего разыграют 60 таких сертификатов, каждый стоимостью 5 миллионов рублей.

О полуфинале конкурса

В Москве на протяжении четырех дней проходил полуфинал конкурса «Это у нас семейное». В историческом комплексе «Гостиный двор» масштабное событие объединило 344 семейные команды из всех субъектов Центрального федерального округа, а также из Республики Казахстан. Общее число участников достигло 1821 человека.

На торжественной церемонии закрытия мероприятия к присутствующим обратился генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

«Каждая команда, находящаяся здесь, уникальна и неповторима. Например, сегодня с нами династии автодорожников, строителей, медиков, металлургов, музыкантов, лесников, историков. В эти дни участники рассказывали, что значит быть семьей. И они доказывают своим примером — это быть опорой друг для друга, хранить тепло домашнего очага, любить свою Родину. Из почти двух тысяч человек в финал конкурса вышли 65 семей из 18 регионов России. Но все наши участники — победители. Ведь главная победа — это крепкая семья», — сказал Бетин.

По итогам полуфинала победителями стали: 21 семейная команда из Москвы, 5 — из Тульской области, по 4 команды из Белгородской, Липецкой, Московской, Рязанской, Ярославской областей, по 3 — из Владимирской, Воронежской, Тамбовской областей, по 2 — из Костромской и Курской областей, по одной семье — из Брянской, Ивановской, Калужской, Орловской, Смоленской и Тверской областей.

Теперь эти семьи отправятся в финал конкурса «Это у нас семейное», который состоится в Москве с 5 по 8 июля 2026 года. После этого они смогут отправиться в семейные путешествия по различным регионам России.

Как определяли победителей

Отбор в финальную часть состоял из оценочных этапов, где конкурсанты выполняли задания на интеллект, физическую подготовку и творчество. Одним из таких испытаний стала викторина «Знание.Игра», организованная Российским обществом «Знание». Ряд задач также затрагивал культурный код России, являвшийся ключевой темой второго сезона. Программа полуфиналов была целиком посвящена идее «Быть семьей».

В завершающий день полуфиналисты пообщались с членом Наблюдательного совета конкурса «Это у нас семейное» от Президентской платформы «Россия — страна возможностей», заслуженной артисткой РФ Екатериной Стриженовой и ее мужем — заслуженным артистом России, актером, режиссером и телеведущим Александром Стриженовым. Семейная пара рассказала о том, как они проводят время с родными. Екатерина отметила, что в их семье воспитываются трое сыновей, и это, несмотря на все сложности, самая радостная работа.

«Когда мы с супругом узнали про конкурс, мы одновременно произнесли одни и те же слова: „Хорошее дело надо поддержать“. Потому что мы за большую дружную семью. Ведь крепкая семья — крепкая страна. С этой точки зрения, это самый человечный, самый объединяющий конкурс. Участники действительно с каждым заданием лучше узнают друг друга, это потрясающе. Участвуют три, а то и четыре поколения семьи! А как часто мы вообще можем найти время для того, чтобы собраться все вместе? Мы же все работающие. А здесь общая цель и победа зависит от каждого от мала до велика, многие вспоминают, например, что дедушка поет, бабушка читает стихи. И по ходу конкурса открываются семейные таланты — один силен в математике, другой лучше всех составляет слова. У каждого есть свои способности. Я думаю, каждая присутствующая семья достойна быть первой», — отметила Стриженова.

Об активностях

На протяжении четырех дней организаторы предлагали семьям разные мероприятия. Участникам была предоставлена возможность отправлять открытки своим близким в любой регион России непосредственно с полуфинальной площадки благодаря сервису Почты России.

К 180-летнему юбилею Русского географического общества была подготовлена экспозиция, включившая лучшие фотографии со всей страны от участников конкурса «Это у нас семейное» платформы «Россия — страна возможностей». Эти работы были созданы в рамках задания онлайн-этапа «Красота в объективе».

В заключительный день мероприятия в Гостином дворе работала фотокабина от АНО «Академия развития лифтовой индустрии», где каждый мог получить памятный снимок. Интернет-аптека «Здравсити» обеспечила каждую команду набором витаминных средств. Партнер проекта, Детское радио, организовало для семей Кириных и Кайдаловых из Москвы посещение своей студии. Данная семья творчески реализовала задание «Семейное радиошоу», которое было доступно в личном кабинете как активность от партнера. На площадке полуфинала также работали молодые корреспонденты радио, проводившие интервью с участниками разных возрастов и обсуждавшие с ними вопросы семейных традиций и повседневных привычек.

О конкурсе

Региональные этапы конкурса «Это у нас семейное», организованного Президентской платформой «Россия — страна возможностей», проводятся с ноября 2025 года по май 2026 года для семейных команд из всех субъектов федерации. Очная встреча для представителей Центрального федерального округа состоится в Москве в период с 13 по 16 марта. Во втором сезоне проекта общее количество зарегистрированных участников достигло 726 191 человека, что соответствует 196 576 семейным коллективам из 89 регионов, включая их родственников, проживающих в 82 государствах мира. В 2025 году конкурс «Это у нас семейное» был включен в программу национального проекта «Семья».

Партнеры

Партнеры конкурса «Это у нас семейное» — ГК «Росатом», ГК «Роскосмос», Российское общество «Знание», Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, киностудия «Союзмультфильм», анимационная компания «ЯРКО», Всероссийская общественная организация «Русское географическое общество», АО «Объединенная приборостроительная корпорация», АО «Почта России», Большой Детский фестиваль во главе с художественным руководителем Сергеем Безруковым, ООО «СберОбразование», ООО «ЛитРес», Добро.ру, Детское радио, Mail.ru, X5 Group, ВсеИнструменты.ру, медицинская компания Genotek, а также информационный партнер — социальная сеть «Одноклассники».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.