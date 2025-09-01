Воробьев: 26 новых и 57 школ после капремонта открылись в Подмосковье 1 сентября

Новое здание школы №1 имени дважды Героя СССР В.Н. Леонова заработало в Зарайске в День знаний. Это одно из 26 новых учебных учреждений, которые 1 сентября открылись в регионе. Еще 57 учебных организаций распахнули свои двери после капремонта по президентской программе, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Школа №1 — одна из самых старых в Зарайске. Она названа в честь дважды Героя СССР Виктора Николаевича Леонова. Он родился в населенном пункте, защищал Заполярье во времена Великой Отечественной войны.

В 2022 были одновременно заложены 20 учебных учреждений, среди которых и новое здание школы №1. В мероприятиях участвовали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.

Новое здание школы №1 начало функционировать 1 сентября. Учреждение стало первым, возведенным в округе за 35 лет.

«Рад видеть здесь первоклассников, пока я к вам шел, родители мне сказали, что все вы большие молодцы, все готовились к школе. Приятно видеть и самых старших – одиннадцатиклассников. В конце учебного года вы уже закончите школу и вас ждет новая жизнь. Мы очень хотим, чтобы у вас все получилось, чтобы самые смелые ваши мечты сбылись и те цели, которые вы поставили по поступлению в вузы, свершились», — сказал Воробьев.