Воробьев: 2 подмосковных школьника победили в конкурсе научно-популярного видео

Школьники из Подмосковья одержали победу в двух номинациях и заняли пять призовых мест на конкурсе научно-популярного видео «Знаешь? Научи!». Конкурс проходит четвертый год по инициативе главы государства Владимира Путина и входит в программу Десятилетия науки и технологий, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Поздравляю победителей, призеров, участников — будущее науки в надежных руках!» — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что школьники из разных уголков страны представили свои работы в формате видео, посвященных науке. В текущем году было получено около 2 тыс. таких работ. Их тематика связана с современными технологиями и охватывает такие области, как электротехника, авиация, космос, синтетические полимеры и дыхание.

Глава региона поблагодарил вице-премьера и сопредседателя координационного комитета Десятилетия науки и технологий Дмитрия Чернышенко за организацию конкурса, который предоставляет возможности для развития юных талантов.

По словам губернатора, в номинации «Электродвижение» лучшим стал ученик школы № 4 имени Г. К. Жукова в Краснознаменске Максим Запара, а в номинации «Внекорабельная эра: будущее в космосе» победу одержала ученица школы № 7 с углубленным изучением отдельных предметов в Дубне Софья Воропай. Еще пять ребят из Подмосковья заняли призовые места.

Кроме того, жюри отметило «Лицей Протвино» как самую активную школу, использующую сервис «Сферум» для популяризации науки.