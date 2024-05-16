Вора в законе Шишканова признали виновным по всем инкриминируемым статьям

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Вора в законе Олега Медведева признали виновным по нескольким статьям

Вора в законе Олега Медведева, который более известен как Шишканов, признали виновным по нескольким статьям, сообщает пресс-служба ГСУ СК России.

Олег Медведев вместе с соучастниками совершили убийство генерального директора ЗАО «Племзавод Раменское» - депутата органа местного самоуправления Татьяны Сидоровой и трех членов ее семьи.

Также Медведев вместе с участниками сообщества вымогали у предпринимателей средства.

Они также совершали убийства для устранения конкуренции в сфере добычи природных ископаемых, причиняли вред здоровью различной тяжести и совершали поджоги имущества.