Вопросы землеустройства обсудили на встрече с мытищинскими старостами

Тематическую встречу со старостами территориального управления «Пироговский» провел заместитель главы городского округа Мытищи Павел Нуштаев совместно с представителями окружного управления земельно-имущественных отношений. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Основными темами для обсуждения стали вопросы, связанные с землеустройством. Они касались передачи земель из лесных поселков в муниципальную собственность; проведения проверок на предмет целевого использования земельных участков, находящихся в частной собственности; перераспределения земельных участков, а также самовольного занятия земель неразграниченной государственной собственности

По словам Павла Нуштаева, проведение тематически встреч будет продолжено. Они будут проходить с участием представителей муниципальных ведомств поочередно в различных территориальных управлениях.

По всем обращениям старосты получили разъяснения и ответы. Все вопросы взяты на контроль.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.