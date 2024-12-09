Вопросы взаимодействия РПЦ и ГУФСИН РФ по Московской области обсудили в Балашихе

В рамках проведения XXXIII Московских областных Рождественских чтений в Межъепархиальном отделе по тюремному служению Московской митрополии состоялся семинар «Взаимодействие Московской митрополии РПЦ и ГУФСИН России по Московской области», передает пресс-служба ведомства.

Мероприятие началось с Божественной литургии в Николо-Архангельском храме в Балашихе. Соборное богослужение возглавил председатель Межъепархиального отдела по тюремному служению, помощник начальника ГУФСИН по организации работы с верующими священник Михаил Куземка в сослужении тюремных священнослужителей.

«Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл при посещении одного из следственных изоляторов г. Москвы сказал, что одним дисциплинарным воздействием, одними решетками и законными требованиями человека невозможно исправить. Необходимо „преодолеть самую большую проблему — состояние ума и сердца, которое приводит к совершению преступлений“. Вопрос же о внутренних изменениях в душе и уме человека — это главный вопрос любой религии», — сказал иерей Кирилл Марковский.

Помимо активного содействия уголовно-исполнительной системе в организации духовного окормления священнослужителями подозреваемых, обвиняемых и осужденных, в настоящее время в России возрождается институт штатного тюремного духовенства.

«Для нашего региона, где количество СИЗО больше, чем в любой другой области, появление в штате следственных изоляторов священнослужителей, стало существенным положительным фактором, позволяющим поднять работу с подозреваемыми и обвиняемыми на качественно более высокий уровень. В Евангелии сказано: „не здоровые имеют нужду во враче, но больные“ (Матф. 9:12). Образно говоря, наиболее острая фаза болезни протекает у заключенного именно в СИЗО. И нахождение в изоляторе на штатной основе врачевателя душ позволяет оказать подозреваемым и обвиняемым оперативную психологическую поддержку», — подчеркнул председатель Межъепархиального отдела по тюремному служению, помощник начальника ГУФСИН священник Михаил Куземка.

В ходе дискуссии священнослужители рассказали об имеющемся опыте духовного окормления заключенных, осуществлении деятельности по профилактике нарушений установленного порядка отбывания наказания и суицидальных проявлений среди лиц, содержащихся под стражей, оказании содействия психологическими службами подразделений УИС и выстраивании взаимодействия с руководством учреждений.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.