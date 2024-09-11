Вопросы трудоустройства обсудили с родителями студентов медколледжа № 1 Мытищ

В Мытищинском филиале Московского областного медицинского колледжа № 1 состоялась встреча руководителей подмосковных клиник с родителями обучающихся. Участие в мероприятии приняла заместитель главного врача Королевской больницы по кадрам Любовь Кошкина, сообщает пресс-служба администрации Королева.

«Считаю, что для достижения высоких показателей в работе и для хорошего результата необходимо выстроить правильный диалог с сотрудниками, в том числе — с будущими. Сегодня я рассказала родителям студентов о нашей больнице (в Королеве — ред.), о планах по ее дальнейшей модернизации, а кадры — важнейшая составляющая в нашей работе. С этим медколледжем мы давно и успешно сотрудничаем и со своей стороны готовы помогать студентам осваивать профессию на практике, всегда оказываем им всю необходимую поддержку», — заключила Любовь Кошкина.

По вопросам трудоустройства в Королевскую больницу соискатели могут обратиться в отдел кадров по телефонам: 8 (495) 511-51-81 и 8 (495) 511-09-14.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.