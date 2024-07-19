Вопросы транспорта и благоустройства волнуют жителей села Мещерино в Ступине

В городском округе Ступино продолжаются встречи с жителями муниципалитета в формате выездной администрации, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Руководитель муниципалитета, секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Мужальских, заместители главы, профильные специалисты администрации, депутаты окружного Совета депутатов, представители Министерства транспорта и дорожного хозяйства Московской области, Ступинской клинической больницы встретились с жителями села Мещерино и близлежащих населенных пунктов.

Основными вопросами, с которыми обращались сельчане к главе округа, стали развитие транспортной инфраструктуры, благоустройство села и капитальный ремонт многоквартирного дома.

Так, жительница СНТ «Луч-2» попросила оказать помощь в постановке на баланс муниципалитета участка подъездной дороги к СНТ. На данный момент на участок установлен сервитут, правообладатель грозиться препятствовать проезду. Сергей Мужальских поручил профильным специалистам разобраться в данном вопросе, принять соответсвующие решения.

Благоустройство — одна из актуальных тем встречи. Жители обратились с вопросом об установке детской игровой площадки на территории села. Здесь проживает более 300 детей, игровой комплекс — необходим, будет востребован, по мнению сельчан. По поручению главы округа рассмотрят возможность внесения площадки в план работ на 2025 год.

«Жители обращаются по различным вопросам — ЖКХ, благоустройство, транспортная доступность, здравоохранение и другие. В этот раз мы пригласили для участия в выездной администрации представителя Минтранса региона, чтобы детально рассказать жителям про транспортное сообщение. Все обращения жителей зафиксированы и приняты в работу», — отметил Сергей Мужальских.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.