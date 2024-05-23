Вопросы сохранения объектов культурного наследия обсудили в Подмосковье

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21 мая состоялось очередное заседание совета Межъепархиального отдела по реставрации и строительству Московской митрополии и Главного управления культурного наследия Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Встреча участников прошла в Воскресенском благочинническом округе на территории Крестовоздвиженского храма с. Марчуги, являющимся объектом культурного наследия федерального значения «Воздвиженская церковь, XVII в.».

Вступительное слово произнес председатель Межъепархиального отдела по реставрации и строительству Московской митрополии протоиерей Владимир Шафоростов. С презентациями, рассказывающими о храмах — объектах культурного наследия, расположенных на территориях вверенных благочиний, выступили благочинный Первого Воскресенского округа протоиерей Сергий Якимов, благочинный 2-го Воскресенского (Белоозерского) округа протоиерей Сергий Рыбаков.

В ходе заседания обсуждались проблемы, связанные с сохранением и использованием объектов культурного наследия, относящихся к имуществу религиозного назначения. Особое внимание было уделено профилактике предупреждения нарушений в выполнении представителями религиозных организаций обязательных требований законодательства об объектах культурного наследия. После заседания члены Координационного совета посетили Серафимовский храм в селе Федино, 1913 г. (Церковь Воздвижения Креста Господня в Усадьбе «Федино», XIX–XX вв., арх. Суслов В.В.).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.