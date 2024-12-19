Вопросы развития предпринимательства обсудили в Воскресенске

Глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партия «Единая Россия» Алексей Малкин встретился с представителями бизнес-сообщества муниципалитета на площадке Воскресенской торгово-промышленной палаты, где традиционно подвели итоги уходящего года и наметили планы на предстоящий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Принял к рассмотрению предложения представителей деловых сообществ среднего и малого предпринимательства «Нежный бизнес» и «Опоры России» по развитию и популяризации бренда «Сделано в Воскресенске». Нам есть, что предложить потребителям. Продукцию наших предприятий будем продолжать продвигать на всей территории Подмосковья, в том числе развивать культурную и туристическую составляющие Воскресенска», — отметил глава.

В ходе мероприятия также подняли вопросы развития предпринимательства в округе, обсудили нововведения в области экономики, финансов, бюджетирования и налогового законодательства.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.