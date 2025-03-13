Вопросы образования обсудили директора школ Ленинского округа

Глава Ленинского городского округа провел встречу с директорами образовательных комплексов муниципалитета. Педагогическая конференция была посвящена подведению итогов 2024 года и планам на ближайший период. Об этом сообщили в пресс-службе Станислава Каторова.

«Один из главных вопросов, которые обсудили, — открытие новых объектов образования. Ленинский округ — в числе наиболее развивающихся муниципалитетов Подмосковья, с каждым годом наши учреждения принимают все больше детей. Строительство школ в крупных микрорайонах позволяет ребятам учиться рядом с домом, а также планомерно убирать вторую смену. С начала 2024 года мы уже открыли 4 новые школы — в Битце, в Боброво, Сапроново и Молоково, что позволило создать порядка 4,5 тыс. мест и почти 2 тысячи детей перевести в первую смену. В ближайшие два года рассчитываем сократить количество обучающихся во вторую смену еще в 3 раза», — приводятся в сообщении слова главы ленинского округа Станислава Каторова.

В пресс-службе отметили, что благодаря открытию в начале года нового корпуса Видновской школы № 11, где и проходила конференция, удалось полностью ликвидировать вторую смену в данном учреждении. Самая тяжелая ситуация со второй сменой на сегодняшний день складывается в Лопатинской школе Ленинского округа: здесь учиться по вечерам вынуждены свыше 1 100 ребят. Именно в этой локации планируется наиболее масштабное строительство объектов образования. В 2026 году в жилых комплексах «Государев дом» и «Видный город» должны быть возведены школы общей вместимостью 2225 мест, а также три новых детских сада на 720 мест в общей сложности. Кроме того, до конца 2026 года в округе появятся еще 6 новых школ, в них будет создано 8 300 новых мест.

Также в ходе мероприятия обсудили вопросы привлечения педагогических кадров, поддержки учителей, повышение эффективности работы школ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.