сегодня в 10:29

Вопросы горожан обсудили в Павловском Посаде на личном приеме Первого заместителя главы

10 февраля в администрации Павлово-Посадского округа состоялся личный прием граждан, который провел Первый заместитель главы муниципалитета Сергей Балашов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе приема жители обратились с рядом актуальных вопросов, затрагивающих разные сферы жизни:

· Порядок приобретения земельных участков через аукционные торги.

· Функционал и удобство работы официального сайта Администрации.

· Планы по благоустройству и развитию муниципального кладбища.

· Вопросы, связанные с трудоустройством, поддержкой предпринимательства и общим состоянием городской среды.

По каждому обращению были даны подробные разъяснения. Часть вопросов, требующих дополнительного изучения документации или межведомственного взаимодействия, взята на контроль и направлена в соответствующие подразделения для детальной проработки. Все заявители получат официальные ответы в установленные сроки.

Записаться на личный прием можно по телефону: 2-99-05.

Также можно задать свой вопрос на «Горячую линию главы округа» по номеру: 2-99-03.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.