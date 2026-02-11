Вопросы горожан обсудили в Павловском Посаде на личном приеме Первого заместителя главы
Фото - © Администрация Павлово-Посадского г.о.
10 февраля в администрации Павлово-Посадского округа состоялся личный прием граждан, который провел Первый заместитель главы муниципалитета Сергей Балашов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В ходе приема жители обратились с рядом актуальных вопросов, затрагивающих разные сферы жизни:
· Порядок приобретения земельных участков через аукционные торги.
· Функционал и удобство работы официального сайта Администрации.
· Планы по благоустройству и развитию муниципального кладбища.
· Вопросы, связанные с трудоустройством, поддержкой предпринимательства и общим состоянием городской среды.
По каждому обращению были даны подробные разъяснения. Часть вопросов, требующих дополнительного изучения документации или межведомственного взаимодействия, взята на контроль и направлена в соответствующие подразделения для детальной проработки. Все заявители получат официальные ответы в установленные сроки.
Записаться на личный прием можно по телефону: 2-99-05.
Также можно задать свой вопрос на «Горячую линию главы округа» по номеру: 2-99-03.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.
«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.