Вопросы духовно-нравственного просвещения обучающихся обсудили в Подмосковье

13 марта в актовом зале школы № 10 города Павловский Посад состоялась встреча Балашихинского зонального объединения управлений образования, посвященная вопросам духовно-нравственного просвещения обучающихся. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

На мероприятии присутствовали епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай, заместитель министра образования Московской области — начальник управления модернизации системы образования Анна Гребцова, а также руководители органов управлений образования, классные руководители 3-х классов образовательных организаций, педагоги дошкольного образования, благочинные Балашихинской епархии.

С приветственным словом к собравшимся обратился епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай. Он поблагодарил педагогов за труды по воспитанию детей, а также обозначил вопросы дальнейшего соработничества митрополии и образования.

Анна Гребцова в своем выступлении осветила вопросы, которые стоят перед учителями начальных классов, и дала практические рекомендации, как помочь родителям третьеклассников сделать выбор в пользу «Основ православной культуры».

«На мероприятии также выступили представители образования Павлово-Посадского городского округа и муниципального округа Шатура, благочинный Балашихинской епархии. Они поделились опытом работы по духовно-нравственному воспитанию обучающихся, начиная с дошкольного возраста», — добавили в пресс-службе ведомства.

В завершение встречи детский хор Павлово-Посадской школы № 10 исполнил песню о великой России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.