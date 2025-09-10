Вопросы благоустройства территорий обсудили в Ленинском округе на «выездной администрации»

В Ленинском городском округе на территории АО «ФИРМА ЕВРОСЕРВИС», одного из ведущих предприятий фармацевтического рынка, состоялся выездной прием граждан в формате «выездной администрации». В мероприятии приняли участие более 30 работников предприятия, сообщили в пресс-службе муниципального образования.

Встречу провели первый заместитель главы городского округа Владимир Иванов, другие заместители, представители профильных управлений администрации, депутаты, а также специалисты сфер здравоохранения и правопорядка.

«Встречи в формате „выездной администрации“ — это отличная возможность для прямого диалога с жителями и работниками нашего округа. Мы оперативно реагируем на их запросы, принимаем важные предложения, направленные на улучшение качества жизни в муниципалитете. Все обращения внимательно рассматриваются, и мы прикладываем все усилия для их решения», — сказал первый заместитель главы Ленинского городского округа Владимир Иванов.

Уточняется, что главным преимуществом формата стала возможность для сотрудников обсудить актуальные вопросы, не покидая своего рабочего места. Основные темы, поднятые в ходе встречи, касались благоустройства лесопарковой территории и набережной Ащеринского пруда, озеленения Римского проезда, а также вопросов безопасности, экологии, здравоохранения, транспортной доступности и состояния дорог.

Особое внимание было уделено вопросу о бесхозной цистерне с неизвестным содержимым, которая, по словам одного из сотрудников, расположена напротив здания предприятия и жилого дома. Объект занимает парковочные места для посетителей нотариальной конторы и создает неудобства для жителей и пассажиров общественного транспорта, чья остановка находится рядом. Владимир Иванов проинспектировал указанное место и взял ситуацию под личный контроль. Все поступившие в ходе приема обращения были зафиксированы и взяты в работу профильными отделами администрации. По некоторым вопросам жители получили ответы непосредственно во время встречи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.

«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.