Вопросы благоустройства дворовой территории обсудили в Павловском Посаде

В рамках пешего обхода территорий Павловского Посада первый заместить главы Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов встретился с жителями дома № 12А по улице Тимирязева. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Жители обратились с предложением по благоустройству части придомовой территории. Устройство пешеходной дорожки, посадка зелёных насаждений, дополнительный подход к детской игровой площадке. С коллегами обязательно проработаем данные предложения, включим в план работ на 2025 год», — отметил Филипп Ефанов.

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«Мы благодарны администрации и лично Филиппу Александровичу, за такое быстрое реагирование. Мы поделились своими идеями, показали, где есть небольшие проблемы, где необходимо сделать тропинку. Надеемся, в следующем году мы увидим изменения и передвигаться по дворовой территории будет комфортнее», — сказала местная жительница Лидия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.