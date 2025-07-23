«Вопросов много»: юрист оценил идею штрафов за кормление животных

Член Ассоциации юристов России Ярослав Остапенко заявил, что реализовать на практике инициативу по запрету кормления бездомных животных в общественных местах в России почти невозможно: это очень сложно контролировать, административных ресурсов пока нет, сообщает АБН24 .

«Для многих людей подкармливать животных — это не случайный поступок, а осознанный акт сострадания и проявление личных ценностей. Это не развлечение, а осознанное участие в решении чужой беды. Попытка ограничить такие действия воспринимается как наказание за человечность», — пояснил эксперт.

По его словам, идея вызывает сомнения и с точки зрения гуманизма: запрет в холодный период приведет к голодным смертям животных.

По его словам, было бы лучше, если бы государство не карало, а выстраивало гуманную политику: кастрацию, вакцинацию, систему приютов и просветительской деятельности.