Вопрос укрепления общегражданской идентичности обсудили в Богородском округе

В Ногинске Богородского округа прошло заседание круглого стола по вопросу укрепления общегражданской идентичности и межнациональных отношений. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В работе приняли участие представители органов местного самоуправления, Общественной палаты Московской области, муниципальных общественных палат городских округов Московской области, руководители региональных и местных национальных общественных объединений, религиозных организаций.

В работе заседания приняли участие около 40 человек.

На повестку дня были вынесены такие темы, как реализация стратегии государственной национальной политики РФ на территории Московской области, организация работы по социальной адаптации и культурной интеграции иностранных граждан на территории региона, противодействие идеологии экстремизма и терроризма. А также сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

В конце встречи прозвучало предложение о том, чтобы с помощью управления образования округа включить в «разговоры о важном» со школьниками встречи с представителями религиозных организаций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.