Вопрос о сотрудничестве с активистами рассмотрели в Сергиево-Посадском округе

В администрации Сергиево-Посадского округа обсудили развитие взаимодействия с лидерами общественного мнения, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По словам главы Сергиево-Посадского округа Дмитрия Акула, на территории много неравнодушных людей, которые подмечают акценты развития муниципалитета.

«Администрация всегда открыта к конструктивному диалогу. Мы должны плотно сотрудничать с жителями. Только командное сотрудничество будет давать ощутимый результат», — сказал Акулов.

Заместители главы каждую неделю выезжают на территорию, оценивают ее состояние и берут проблемы в работу. Иногда снять мелкие вопросы удается прямо на месте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.