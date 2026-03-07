Волжская вобла оказалась под угрозой исчезновения

Знаменитая волжская вобла находится под угрозой исчезновения из-за резкого снижения численности вида. За четыре года объемы добычи упали в 10 раз, это связано с дефицитом кислорода в речной воде, сообщает Mash .

По словам экологов, в Астраханском заповеднике доля этой рыбы в общем улове теперь не превышает одного процента. За последние 50 лет промысловые показатели данного подвида плотвы сократились в 30 раз: в 2023 году было выловлено менее 500 тонн. Это привело к введению полного запрета на вылов для восстановления запасов.

Прошлый год отметился сильнейшим за много лет маловодьем. Понижение уровня реки привело к чрезмерному прогреву воды и падению концентрации кислорода до опасных значений. В сложившихся условиях вобла лишена возможности мигрировать к нерестилищам и воспроизводить потомство. Дополнительным фактором является конкуренция с другими видами рыб, которые лучше адаптировались к измененной среде.

В настоящее время стоимость воблы начинается от 1 тысячи рублей за 500 граммов. По оценкам экспертов, в 2026 году в продаже останутся лишь единичные тонны воблы, добытой браконьерами. Легальный промысловый вылов осуществляться не будет.

