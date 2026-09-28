Волостнов оценил срок внедрения боевых гуманоидов в армии Китая в 5–10 лет

Китаю потребуется не менее 5–10 лет для полноценного внедрения боевых гуманоидов в армию, считает директор инженерного факультета Университета «Синергия» Андрей Волостнов, сообщает Общественная Служба Новостей .

Китай испытывает новые модели роботов, закупает технологии и обучает специалистов. По данным Reuters, армия страны планирует использовать машины для разведки, патрулирования и штурма зданий. Однако, по оценке Волостнова, вооруженные гуманоиды пока не стали штатным элементом действующих подразделений.

Китайские инженеры отрабатывают решения для возможного применения роботов в городской застройке и внутри зданий. Развитию помогает крупная гражданская индустрия, но боевому использованию мешают ограниченный запас энергии, недостаточная надежность и сложности с оценкой обстановки. По мнению эксперта, ключевые решения, включая применение оружия и подтверждение цели, пока должен принимать оператор.

«Чем выше степень автономности боевой системы, тем сложнее определить ответственность за ее действия, а также обеспечить корректное различение противника, своих военнослужащих и гражданских лиц. Поэтому развитие подобных технологий неизбежно будет идти параллельно с формированием новых нормативных и этических подходов», — заключил Волостнов.

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