Волосатый лед обнаружили в геопарке «Янган-Тау» в Башкирии

В геопарке «Янган-Тау» в Башкирии обнаружили уникальное природное явление — волосатый лед. Представители администрации геопарка опубликовали в своих социальных сетях фото обнаруженной находки, сообщает mkset.ru .

Камера запечатлела так называемый волосатый или волосяной лед. Этот редкий феномен, также известный как «ледяной бородач» и «лохматый лед», представляет собой образование мельчайших волокон льда на поверхности подгнившей древесины. Это выглядит как шелковистые пряди волос или тонкая паутина. Такой лед отличается крайней хрупкостью.

«Чаще всего явление наблюдается в умеренных и холодных климатических зонах (преимущественно между 45 и 55 градусами северной широты). Свое изящное строение волосяной лед сохраняет благодаря лигнинам и танинам — продуктам жизнедеятельности гриба Exidiopsis effusa (эти вещества препятствуют перекристаллизации льда)», — рассказали в «Янган-Тау».

Первым научным исследованием этого явления занимался немецкий ученый Альфред Вегенер в начале XX века. Однако полное понимание механизма формирования волосатого льда стало возможным благодаря работам швейцарского климатолога Дэвида Маусбахера и немецкого физика Дианы Флетчер-Хартманн.

Несмотря на научное объяснение, вокруг волосатого льда сложилось множество народных примет и поверий в разных культурах.

Многие народы считали, что появление такого льда — благоприятное предзнаменование. Люди верили, что это явление приносит удачу и благополучие. Особенно ценным было наблюдение волосатого льда в зимний период, так как считалось, что он предвещает богатый урожай летом. В некоторых европейских регионах верили, что этот лед возникает там, где природа остается нетронутой и свободной от человеческого воздействия.

В то же время существует старинное поверье, что человек, увидевший волосатый лед утром, сможет воплотить в жизнь любое свое желание в течение дня. Однако важно увидеть его первым делом после пробуждения. Старожилы верили, что встреча с таким льдом отражает внутреннее состояние человека. Например, чистый и ровный слой волосатого льда свидетельствовал о душевном спокойствии, а неровный и разорванный — о внутренних конфликтах и тревогах. У славянских народов волосатый лед ассоциировался с мудростью и глубокими знаниями. Считалось, что увидеть его — значит обрести мудрость от самой природы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.