Галина Александровна, которую опекают участники волонтерского движения, обратилась за помощью в уборке снежных заносов. Добровольцы Наро-Фоминского молодежного центра «ТЕРРИТОРИЯ» и движения «Волонтеры Подмосковья» откликнулись на заявку и прибыли с необходимым инвентарем.

Активисты очистили от снега вход в подъезд и прилегающую территорию. Расчистка дорожек и подходов к дому помогает пенсионерке безопаснее выходить на улицу. После обильных осадков такая работа требует значительных физических усилий, и пожилым людям бывает сложно справиться с ней самостоятельно.

Волонтеры центра «ТЕРРИТОРИЯ» регулярно оказывают адресную помощь и поддерживают связь с теми, кто в ней нуждается. Участники движения призывают жителей округа по возможности помогать пожилым соседям этой зимой.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.